St. Michael head coach Philip Rivers confirmed to Lagniappe via text message he met with officials from North Carolina State Wednesday in Fairhope concerning the school’s vacant head coaching position.
Rivers said in his text he would have no further comment concerning the meeting.
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