College football

St. Michael head coach Philip Rivers 

 File photo

Almost as soon as North Carolina State officials announced head coach Dave Doeren had been fired, one name entered the list of candidates for the job — St. Michael head coach and N.C. State alum Philip Rivers.

Several media outlets have produced their version of a candidates list for the job and almost every one of those lists have included Rivers, who is in his sixth season as head coach at St. Michael, is viewed by many as a popular candidate for the position despite the fact he has never been a college head coach or assistant coach.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

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