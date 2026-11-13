St. Michael is seeking a new football head coach; North Carolina State is not.
Philip Rivers, who turned around the young St. Michael program, was approved as the next head coach by the board of trustees at N.C. State on Friday. He is returning to his alma mater where he was a four-year starter at quarterback and led the Wolfpack program to its most successful run, including the only 10-win season in school history.
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