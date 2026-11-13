College football

New N.C. State head coach and former St. Michael head coach Philip Rivers 

 File photo

St. Michael is seeking a new football head coach; North Carolina State is not.

Philip Rivers, who turned around the young St. Michael program, was approved as the next head coach by the board of trustees at N.C. State on Friday. He is returning to his alma mater where he was a four-year starter at quarterback and led the Wolfpack program to its most successful run, including the only 10-win season in school history.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

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