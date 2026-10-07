Prep football

Theodore is in the chase for a playoff pot from Class 5A, Region 1

 File photo

The road to an Alabama High School Athletic Association (AHSAA) football state championship ends in Mobile this year, with all 12 title games — four flag football, two private school and six public school classifications — being played at South Alabama’s Hancock Whitney Stadium.

But before the matchups in the championship games are set, before the teams reaching the playoffs are determined, the regular season and region competition must be negotiated.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

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