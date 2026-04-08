St. Paul’s baseball coach Andy Robbins is a self-described “back row kind of guy,” preferring to stand in the background. While that may be his intention, it is not always the case. Certainly, that was true last week, when Robbins moved to the top chair — in the front row, if you will — of high school baseball coaches in the state.
With an 11-1 victory over Alma Bryant last Tuesday, Robbins notched his 1,218th career win, making him the winningest high school baseball coach ever in the state of Alabama. Before the week was complete, his St. Paul’s Saints notched two more wins — 4-2 over Mary G. Montgomery and 5-2 over Baker — to move that number to 1,220.
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