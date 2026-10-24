Prep football

Saraland QB Jamison Roberts

 File photo

It would seem Saraland’s offense has a point — or in this case, points, and lots of them — to prove. Since losing to Gulf Shores 34-24 at home in their second game of the year, the Spartans’ offense has gone on a scoring spree, scoring at least 50 points in every game since the loss.

They added to that string Friday night with a 56-14 victory over Spanish Fort on the Toros’ home field. After the 24-point outing against Gulf Shores, the Spartans have scored 59, 63, 68, 50, 64, 56 and 56 points. They have outscored their opponents 473-117 so far this season.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

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