College athletics

Nick Saban

 Photo courtesy of University of Alabama athletics

Former Alabama football head coach Nick Saban, who now shares his opinions on the game as a member of ESPN’s “College GameDay” crew, shared his thoughts Wednesday on where college athletics as a whole currently stands with the Senate Commerce Committee.

Joined by Notre Dame Athletics Director Pete Bevacqua, Pac-12 Commissioner Teresa Gould, former Vanderbilt, Ohio State and West Virginia President Gordon Gee and current Utah football player Lance Hotzclaw, Saban cast his support for the Protect College Sports Act introduced by Sen. Ted Cruz (Texas-R) and Sen. Maria Cantwell (Washington-D) last week.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

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