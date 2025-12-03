Prep football

Anthony 'Tank' Jones

 Photo by Tommy Hicks

One of the state’s top football recruits made it official Wednesday afternoon — Anthony “Tank” Jones signed his national letter of intent to join the Oregon football program. He will be heading to Eugene in January where he will take part in the Ducks’ spring training and begin getting acclimated to college life.

Jones was one of 12 St. Paul’s athletes to sign letters of intent on Wednesday, the first day of the December signing period.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In