Prep baseball

St.Paul's is ranked No. 1 this week in the ASWA Class 5A baseball poll

 Photo by MIke Kittrell

The St. Paul’s Saints, which finished second in last season’s state playoffs, is ranked No. 1 in Class 5A in the season’s first Alabama Sports Writers Association (ASWA) baseball poll. The Saints had a strong run in last year’s state tournament and are considered a strong contender to chase the title again this season.

They are one of 11 teams from the Lagniappe coverage area ranked or receiving votes in this week’s poll, which was released Thursday morning.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

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