Prep softball

Saraland Spartans

 Photo courtesy of Facebook

The Saraland Spartans demonstrated their comeback abilities Tuesday en route to winning the Alabama High School Athletic Association (AHSAA) Class 6A state softball tournament in Oxford.

The Spartans lost a 6-3 decision to defending champ Helena in the winner’s bracket final on Monday before earning its way back to the championship bracket against Helena Tuesday with an elimination bracket win over Hartselle. They had to defeat Helena twice Tuesday night to claim the title and did just that, taking a 3-1 win in extra innings in the first game, forcing a deciding game immediately following. Saraland won that game 5-0 for the crown.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

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