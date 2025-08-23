Prep football

Saraland wide receiver DeShawn Spencer motions for a first down against Jackson n the first half Friday

 Photo by Mike Kittrell

The Jackson Aggies are 14-2 in their past 16 games. The 14 wins came between season-opening losses in 2024 and 2025 to Saraland. 

In perhaps the most anticipated season-opening game in the state, Saraland handled the electric atmosphere on the road to a post a 17-6 win. Friday night. Saraland won last year's meeting 35-27 then won its next 12 games, advanced to the Class 6A state title game for the third straight year. Jackson went on to win the Class 4A state title.

