Prep football

Saraland’s Anthonio Brown (4) celebrates his TD with DeShawn Spencer (2) against Gulf Shores 

 Photo by Mike Kittrell

Saraland has got to lose a home game at some point. Right? Maybe not. 

It’s been 34 games and 59 months — according the head coach Jeff Kelly, 1,799 days — since the last time a visiting team walked away a winner against the Spartans. There was not much doubt that the streak was going to continue Friday night, even though Gulf Shores is much more dangerous than its 0-3 record would suggest. 

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In