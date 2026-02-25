Prep basketball

Winning the game that counts the most is the lesson to be learned from Wednesday’s Alabama High School Athletic Association (AHSAA) Class 6A boys South Regional championship game. Murphy had Saraland’s number all season long heading into Wednesday’s game, having won all three previous meetings between the two teams.

But when it counted most, the Spartans picked up the win, slipping past the Panthers 47-46 at Montgomery’s Garrett Coliseum, earning a spot in the Class 6A state semifinals next week at Legacy Arena of the Birmingham-Jefferson Civic Center.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

