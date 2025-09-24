Prep football

Saraland is ranked No. 2 this week in the ASWA Class 6A football poll

 Photo by Mike Kittrell

Saraland, which has played in the Alabama High School Athletic Association (AHSAA) Class 6A state championship game each of the past three years, winning the title in 2022, is in position to return to the game again this year, according to the latest Alabama Sports Writers Association (ASWA) prep football poll.

The Spartans, 5-0 on the year, moved up one notch to No. 2 in this week’s poll following former No.1-ranked and defending state champion Parker’s loss last week. Clay-Chalkville, ranked No. 2 a week ago, moved into the top spot in the 6A poll.

