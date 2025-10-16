Prep football

Saraland's Jeff Kelly

 Photo by Mike Kittrell

Jeff Kelly collected career win No. 200 Thursday night as his Saraland Spartans rolled over winless Murphy 55-0 on the Spartans’ home field. Ranked No. 2 in the Alabama Sports Writers Association (ASWA) Class 6A poll, Saraland had no trouble pushing its overall record to 8-0 and its 6A, Region 1 record to 5-0.

It was a special night for Kelly who is in his 22nd year as a head coach, his 15th with the Spartans. At Saraland he has posted a 153-37 overall record that includes a 96-18 mark against region opponents and a 30-13 record in the playoffs. He led the Spartans to the 2022 6A state championship and back to the title game in 2023 and 2024. He also led two other Saraland teams to the state title game (2014, 2018).

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In