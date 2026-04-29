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The Saraland Spartans played rude hosts this past weekend, winning the Alabama High School Athletic Association (AHSAA) Class 6A boys’ and girls’ outdoor track and field Section 1 championships held at Saraland.

Three other teams from the Lagniappe coverage area also came away with Section 1 state titles. The St. Luke’s girls won the Class 2A crown, with Fairhope taking the Class 7A girls’ championship and McGill-Toolen winning the Class 7A boys’ title. Both Bayside Academy teams finished second in the sectionals, as did the McGill-Toolen girls, Orange Beach boys, Blount boys and Baker boys.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

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