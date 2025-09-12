Prep football

Saraland’s Lawardrick Jones reacts to the Spartan defense stopping Spanish Fort on fourth down 

The Saraland Spartans kept their record unblemished Friday night with a 54-7 win at Spanish Fort and Jackson handed Baker its first loss of the season in a 28-14 victory in two of the night’s biggest prep football matchups.

Saraland moved to 4-0 overall and 3-0 in Class 6A, Region 1 play. The Spartans, ranked No. 3 in the latest Alabama Sports Writers Association (ASWA) Class 6A poll, will play McGill-Toolen at home next Friday in another region game.

