Prep football

UMS-Wright quarterback Max Fowler leaps over a Citronelle defender

 Photo by Scott Donaldson

In what was a big night in area prep football play — St. Michael knocked off defending Class 4A state champ and No. 1-ranked Jackson 49-39 on the road and St. Paul’s used a late comeback to beat Gulf Shores 27-24 — some of the area’s dominant teams flexed their muscles.

There were three shutouts on the night. Saraland, looking to return to the Class 6A state championship game for the fourth consecutive year, ran its overall record to 7-0 with a 28-0 win over Baldwin County. Williamson, which beat Murphy 100-0 last week, posted a 54-0 win over Faith Academy. And Vigor, the top-ranked team in Class 5A, defeated Elberta 49-0.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In