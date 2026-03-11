Prep athletics

Steve Savarese

Former Alabama High School Athletic Association executive director Steve Savarese, who also served as football head coach at Daphne and McGill-Toolen, will be inducted into the NFHS (National Federation of State High School Associations) National High School Hall of Fame in June.

Savarese is one of 12 people who will make up the Hall of Fame’s Class of 2026. The induction ceremony is scheduled June 29 in Salt Lake City, Utah.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In