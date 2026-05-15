Prep softball
File photo

The Alabama High School Athletic Association (AHSAA) softball state tournament begins Monday in Oxford with six teams from the Mobile County-Baldwin County area advancing to play for a state championship.

Daphne, Baker and Fairhope are slated to play in the Class 7A tournament, with Saraland in Class 6A, Faith Academy in Class 5A and Orange Beach in Class 4A. There are no local teams involved in the Class 1A, Class 2A or Class 3A tournaments.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

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