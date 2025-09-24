College football

The SEC announced recently it will switch from an eight-game conference schedule to a nine-game conference schedule beginning next season. Tuesday night, the league announced its scheduling plan for the next four years, which includes three annual opponents for each of the 16 teams. The league also announced the league opponents for each team over the next four season, though the dates of the games won’t be announced until December prior to each season.

In producing the scheduling format and opponents for each team over the next four seasons, the league considered several factors. In choosing the three annual opponents — which will be re-evaluated at the end of the four-year period in an effort to maintain continued competitive balance — traditional rivalries played a big role.

guest809

There are errors in this list. Texas has itself listed as an annual opponent. Tennessee is Alabama's annual opponent but Alabama is not shown as an annual opponent on Tennessee's list.

