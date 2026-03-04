Prep basketball

Baskets were hard to come by for the Saraland Spartans Wednesday, leading to their 52-37 loss to Oxford in the Alabama High School Athletic Association (AHSAA) boys’ Class 6A basketball state semifinals at Legacy Arena of the Birmingham-Jefferson Civic Center.

Saraland was tied with Oxford 27-27 at halftime but did not score a single field goal in the third quarter, producing just three free made free throws, and managed just 10 total points in the second half.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

