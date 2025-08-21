Prep football

Spanish Fort head coach Chase Smith celebrates with kicker Sam Wilder (88) after Wilder’s field goal against Fairhope in the first half

 Photo by Mike Kittrell

Scoring 24 second-half points and taking advantage of Fairhope turnovers, Spanish Fort won the annual California Dreaming Bowl 27-7 over the Pirates Thursday night on the Toros’ home field. It marked the season-opener for both teams.

Spanish Fort received 103 yards and two touchdowns rushing from Justin Bonner and quarterback Aaden Shamburger, a South Alabama commit threw for 112 yards and rushed for 97. Bonner scored on runs of 35 and 3 yards, both in the second half. Kicker Zach Megie kicked field goals of 35 and 37 yards for the Toros. His first field goal accounted for all the first-half points.

