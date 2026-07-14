Senior Bowl

The Senior Bowl has opened registration for its 2026 NFL FLAG Football League in Mobile. Registration opened on July 14 and will remain open until Sept. 14. However, there are a designated number of spots open for each league and once those spots are filled registration for that league will close. Registration is on a first-come, first-serve basis.

Those interested in registering for the league, which is open to boys and girls ages 7-12, may do so at https://www.seniorbowl.com/nflflag/.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

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