Senior Bowl

Coaches, players, NFL personnel and media are headed to Mobile this weekend for the upcoming Panini Senior Bowl. While the annual all-star game is scheduled at 1:30 p.m. Saturday, Jan. 31 at South Alabama’s Hancock Whitney Stadium, there are several other activities associated with the game in the days prior to kickoff.

Perhaps the biggest change this year is the time of the practices which will take place at Hancock Whitney Stadium Tuesday, Wednesday and Thursday. The National team will practice from 1:30 to 3:30 p.m. all three days, with the American team practicing from 4 to 6 p.m. all three days.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

