Senior Bowl

The Panini Senior Bowl announced Friday the coaches who will direct the American and National teams in this year’s game, to be played Saturday Jan. 31 at 1:30 p.m. at South Alabama’s Hancock Whitney Stadium.

Philadelphia Eagles senior defensive assistant/defensive line coach Clint Hurtt will serve as the National team head coach, with New Orleans Saints associate head coach/running backs coach Joel Thomas set to lead the American team.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In