Senior Bowl

A steady line of cars arrived at Hancock Whitney Stadium for Sunday's turkey giveaway

 Photo by Tommy Hicks

The Senior Bowl hosted its sixth annual Turkey Bowl on Sunday at South Alabama’s Hancock Whitney Stadium. The event, in partnership with Blue Cross Blue Shield of Alabama, Hancock Whitney Bank, Greer’s Markets, Feeding the Gulf Coast and members of the Senior Bowl’s Ambassador Club, featured youth football games and a turkey giveaway.

The group provided 1,000 turkeys for needy families in the Gulf Coast area, as well as other food items to go with the turkeys. A line of cars in the first come-first served event stretched from the stadium parking lot in the southeast end zone area all the way to Old Shell Road. A steady stream of cars, using two distribution lanes, kept volunteers busy.

