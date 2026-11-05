Lagniappe Prep Picks Panel

The first round of the AHSAA football playoffs begins tonight (Thursday, Nov. 5) — Orange Beach at Charles Henderson of Troy is the only game involving a team from this area — and the Lagniappe Prep Picks Panel is in total agreement on the outcome of seven games.

The seven unanimous picks include Montgomery Catholic over St. Paul’s, Homewood over Theodore, Gulf Shores over Ramsay, Opelika over Alma Bryant, Saraland over Pelham, St. Michael over Glenwood (possibly delaying N.C. State announcing its next head coach at least another week) and McGill-Toolen over Faith Academy.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

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