Lagniappe staff picks

This week’s schedule of games for the Lagniappe staff college football picks is among the closest in the short history of the endeavor. The list of highly anticipated games on tap this week, many included among the 10 games here, is highlighted by the closeness of the voting.

Of the 10 games selected this week five finished with a 6-5 vote among the 11 staff members. One game finished with an 8-3 vote, one other finished with an 7-4 vote, two are 9-2 runaways and one game — Florida over Oklahoma — was a complete sweep for the Gators.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In