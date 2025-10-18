Prep football

Fairhope quarterback Trey Garner 

 Photo by Scott Donaldson

The Class 7A, Region 1 championship chase got a lot more interesting Friday night. Mary G. Montgomery (MGM) entered the night with an 8-0 overall record and a 5-0 region record and a No.3 ranking in the Alabama Sports Writers Association (ASWA) poll. But Baker ended that win streak ­— not to mention the Vikings’ 22-game win streak over region opponents — with a 43-28 victory over MGM. Across the bay, Fairhope ended Daphne’s win streak — the Trojans had won five straight games — by claiming a 38-21 victory.

That leaves a three-way tie for first place in the region with MGM, Baker and Fairhope all at 5-1. Daphne is alone in fourth place at 4-2. Next week, MGM entertains Davidson, Daphne is at Robertsdale and Fairhope is at Baker.

