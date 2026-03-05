South Alabama basketball

South Alabama players celebrate Thursday's win

 Photo by AJ Henderson, courtesy of Sun Belt Conference

Playing without their top three scorers on the season because of a one-game suspension from the previous day’s win, South Alabama maintained its winning ways Thursday, knocking off Texas State 69-59 in the Sun Belt Conference women’s basketball tournament at the Pensacola Bay Center.

In its second-round win over Coastal Carolina on Wednesday a brawl broke out at the 5:30 mark of the fourth quarter. A Coastal player threw a punch, leading to the incident, which took place in front of the South Alabama bench. When order was restored, seven South Alabama players were ejected from the game, including starters Amiyah Sutton, Cordasia Harris and Daniela Gonzalez, each receiving a one-game suspension. Four other Jaguars were ejected for leaving the bench but were allowed to play on Thursday.

