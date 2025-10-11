Prep football

Deric Scott (left), Eric Scott meet prior to Friday's kickoff

 Photo by Darron Patterson

In a setting straight out of Hollywood, identical twin head coaches Deric and Eric Scott took center stage at Baker’s Clem Richardson Stadium Friday night. They posed for pregame photographs as the jumbotron flashed a “Good luck Coach Scott” tribute that had both their pictures on it, followed by a photo of them flanked by family members when they signed letters of intent to play college football at Southern Miss.

Somehow, the 41-9 Class 7A, Region 1 win by Eric’s Baker Hornets over Deric’s Foley Lions almost seemed secondary to such a historic event, but the victory set up a monumental region showdown next week with No. 3-ranked Mary Montgomery.

