Prep track and field

The Alabama High School Athletic Association (AHSAA) state outdoor track and field state championships were held last weekend in Gulf Shores (Class 4A-7A) and Cullman (1A-3A). Although no teams from the Lagniappe coverage area won state championships this year there were several area athletes who fared well in the competitions.

Saraland’s Amiah Matone, St. Michael’s Brent Acker and McGill-Toolen’s Monroe Smith led the way for athletes from the local area. Matone won the state title in Class 6A girls’ long jump with a personal best of 18 feet, 5 ¾ inches. Matone also placed second in the 100-meter hurdles and third in the pole vault.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

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