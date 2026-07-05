Standing on the 18th green at Scioto County Club in Columbus, Ohio, Sunday afternoon, Fairhope’s Haymes Snedeker tried to soak up every fiber of the surroundings, the last moments of what he would later describe as the best week of his life in golf.
He had just finished play as the only amateur to make the cut in the United States Golf Association (USGA) U.S. Senior Open, and he didn’t want the experience to come to a close.
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