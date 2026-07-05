Golf

Fairhope's Haymes Snedeker

 Photo courtesy of USGA.

Standing on the 18th green at Scioto County Club in Columbus, Ohio, Sunday afternoon, Fairhope’s Haymes Snedeker tried to soak up every fiber of the surroundings, the last moments of what he would later describe as the best week of his life in golf.

He had just finished play as the only amateur to make the cut in the United States Golf Association (USGA) U.S. Senior Open, and he didn’t want the experience to come to a close.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In