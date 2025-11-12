Alabama football

Alabama faces Oklahoma on Saturday

There aren’t a lot of big-time matchups this weekend involving teams from the state of Alabama, SEC and Sun Belt Conference, but there is one game certain to draw a lot of attention — Oklahoma at Alabama.

Alabama is ranked No. 4 in the country and has won each of its games since a season-opening loss at Florida State. Oklahoma is ranked No. 11 in the Associated Press Top 25 poll, one of six SEC teams ranked among the top 11. Fans — at least those not on YouTube TV which continues (as of this writing) to be blocked from broadcasting ABC and ESPN channels — from across the region will be tuned in watch the matchup. Kickoff is set for 2:30 p.m. and will be broadcast by ABC.

