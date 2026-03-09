South Alabama basketball

South Alabama head coach Richie Riley

 Photo courtesy of South Alabama Athletics

Despite losing to Georgia Southern 94-85 Saturday in the quarterfinals of the Sun Belt Conference tournament at the Pensacola Bay Center the season did not end for the South Alabama Jaguars.

Later that evening it was announced the Jags have received the first invitation to participate in this year’s National Invitational Tournament (NIT), which head coach Richie Riley and his team accepted. The full field of teams and South Alabama’s first-round opponent will be announced on Sunday, March 15.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In