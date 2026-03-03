South Alabama basketball

South Alabama won its first-round game in the Sun Belt Conference tournament Tuesday

 Photo courtesy of South Alabama Athletics

The South Alabama women’s basketball team stretched its win streak to four games Tuesday afternoon with a 68-57 victory over Appalachian State in a first-round matchup in the Sun Belt Conference tournament at Pensacola Bay Center.

The Jaguars, now 13-17 overall, closed out the regular season with wins over Texas State, Southern Miss and Troy and made it four in a row with the win over App State. The victory moves the Jags to a second-round game Wednesday at 11:30 a.m. against No. 9 seed Coastal Carolina.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In