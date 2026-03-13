South Alabama football

South Alabama opens its 2026 season at home on Sept. 5 against Southeastern Louisiana

 Photo by Scott Donaldson, courtesy of South Alabama Athletics

The Sun Belt Conference released the 2026 football schedules of its member schools on Friday, including the South Alabama schedule for the upcoming season. It includes a point of interest.

Louisiana Tech is listed as a conference game for the Jaguars as the Bulldogs are hoping to win a legal battle with Conference USA — that will continue March 19 with another hearing on the matter — that will allow the school to join the Sun Belt for the 2026-27 athletic calendar. C-USA also lists Louisiana Tech as a conference member in its schedules, also released on Friday.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In