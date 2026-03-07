South Alabama basketball

South Alabama's Daniela Gonzalez (20)

 Photo by Bobby McDuffie, courtesy of Sun Belt Conference

After seven straight victories the South Alabama women’s basketball team lost Saturday in the quarterfinals of the Sun Belt Conference basketball tournament at the Pensacola Bay Center.

The Jaguars, who won their final three regular-season games and followed that with four wins in four days at the league tournament, fell 79-54 to James Madison in a game the Dukes dominated from start to finish. The loss, which dropped the Jags’ record to 16-18 on the year, ends the team’s season.

