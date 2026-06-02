South Alabama athletics

South Alabama won the 2025-26 Vic Bubas Cup, symbolic of the top athletic program in the Sun Belt Conference, the league announced on Tuesday. The Bubas Cup serves as the Sun Belt’s all-sports award and is presented annually to the league’s top-performing athletics department.

This season’s Bubas Cup is the 17th South Alabama has won all-time, which is the most in league history. The Jaguars won the Sun Belt Conference Championship this season and claimed a West Division Championship in women’s soccer.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

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