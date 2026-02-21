Prep basketball

LeFlore players celebrate upset win over top-ranked Williamson

 Photo by Vasha Hunt

Eleven teams from the Mobile County-Baldwin County area advanced to championship games next week in the Alabama High School Athletic Association (AHSAA) South Regional basketball tournament at Montgomery’s Garrett Coliseum.

Five girls’ teams and six boys’ teams from the area will chase a regional championship that will punch their ticket for the AHSAA state tournament Final Four in their respective classification and a chance to claim a state title. The state tournament is scheduled March 2-7 at Legacy Arena of the Birmingham-Jefferson Civic Center.

