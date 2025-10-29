Prep volleyball

Spanish Fort's Zoë Beech attacks against Hazel Green 

 Photo by Vasha Hunt

The Spanish Fort Toros did it again — they repeated as Alabama High School Athletic Association (AHSAA) Class 6A volleyball state champions. The Toros, who won last season’s crown, repeated the trick Wednesday in a 3-0 win over Hazel Green at Bill Harris Arena in Birmingham.

The victory was No. 60 on the season for Spanish Fort against only eight losses. It only had one close game in the match as the Toros collected a 25-15, 25-12, 25-21 victory to claim the state championship.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In