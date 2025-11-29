Prep football

Saraland head coach Jeff Kelly

 Photo by Mike Kittrell

Head coach Jeff Kelly’s team made their reservations for the Class 6A state championship game with a convincing 38-21 win over No. 4 -ranked Benjamin Russell at Spartans Stadium. It was the 41st straight home win for the Spartans.

This will be Saraland’s fourth consecutive appearance in the Class 6A state championship game. The Spartans won the crown in 2022.

