Last week was certainly memorable for Saraland wide receiver DeShawn Spencer. On Wednesday, the 5-foot-11, 170-pound senior signed a scholarship offer to attend Auburn, flipping his previous commitment to sign with Duke. Friday night he and his teammates appeared in the Class 6A state championship game at Protective Stadium in Birmingham, a fourth straight title game appearance for the Spartans.

Saraland lost to top-ranked and undefeated Clay-Chalkville 38-21, but Spencer once again had quite a game, catching 10 passes for 135 yards and a touchdown on a 28-yard pass from quarterback Jamison Roberts. He also carried the ball six times for another 34 yards.

