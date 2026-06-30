Spring Hill Athletics

Spring Hill College has selected its 2026 Athletic Hall of Fame class, which will be inducted in a ceremony at the school on Oct. 22. The Class of 2026 includes eight members — Bill Bonner ('02), baseball; Eric Lovett ('97), men's basketball; Stephen Quina ('96), baseball; Gerald Rodgers (’69), baseball; Caroline Sagrera ('16), softball; Eddie Timmons ('97), men’s basketball; Coach Steve Hodges (1996-2025), golf; and Coach Dr. Drayton Miller (1984-88), men’s basketball.

The Spring Hill College Athletic Hall of Fame has enshrined the best in Badger athletics since 1972. There have been 175 student-athletes, coaches and teams honored in the SHC Hall of Fame.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

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