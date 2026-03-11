Spring Hill basketball

Craig Kennedy

 Photo courtesy of Spring Hill College Athletics

Spring Hill College Athletics Director Joe Niland announced Wednesday that men's basketball head coach Craig Kennedy will not return next season.

The Badgers produced an overall record of 4-24 this past season, losing its final four games and nine of its final 11. They were 4-20 in Southern Intercollegiate Athletic Conference (SIAC) play and did not qualify for the conference tournament, finishing last in the West Division.

