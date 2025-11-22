College volleyball

Spring Hill's Monica Vargo

 Photo courtesy of Spring Hill College Athletics

Spring Hill College will chase its seventh consecutive Southern Intercollegiate Athletic Conference (SIAC) volleyball tournament title today (Saturday, Nov. 22) on its home floor, the Arthur Outlaw Recreation Center on campus, while South Alabama looks to reach the Sun Belt Conference title game with a tournament semifinal win today.

The Badgers, 25-5 on the season, shut out Albany State 3-0 on Friday (25-15, 25-12, 25-18) to earn a trip to today’s title game against Ft. Valley State, the top seed from the league’s East Division. The match begins at 1 p.m. at Spring Hill.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In