College volleyball

Spring Hill College's Ashlynn Whiteside

 Photo courtesy of Spring Hill College Athletics

A pair of volleyball conference tournaments are scheduled in the area beginning Thursday, Nov. 20. Spring Hill College, which finished the Southern Intercollegiate Athletic Conference (SIAC) regular-season undefeated for the ninth straight year, will host the league tournament at its home arena, the Arthur Outlaw Recreation Center on campus, while South Alabama, which placed second in the West Division, begins play Thursday in the Sun Belt Conference tournament at the Foley Events Center.

Both tournaments feature single-elimination formats with regular-season league results determining the tournament seedings. The SIAC title game is set for 1 p.m. on Saturday, with the Sun Belt championship game to be played at 4 p.m. on Sunday.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In