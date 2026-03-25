Spring Hill College officials announced at a press conference Wednesday the school will be leaving the Southern Intercollegiate Athletic Conference (SIAC) for membership in the Gulf South Conference (GSC), beginning with the 2027-28 athletic calendar year.
The Badgers will compete in 15 conference-sponsored sports in the GSC once it joins the league.
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