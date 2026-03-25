Spring Hill athletics

Spring Hill announced Wednesday it is joining the Gulf South Conference. On hand for the announcement were, left to right: GSC assistant commisioner Mike Anderson, GSC Board of Directors president Dr. Carl Stockton, Spring Hill Director of Athletics Joe Niland and Spring Hill President Dr. Mary Van Brunt.

 Photo by Tommy Hicks

Spring Hill College officials announced at a press conference Wednesday the school will be leaving the Southern Intercollegiate Athletic Conference (SIAC) for membership in the Gulf South Conference (GSC), beginning with the 2027-28 athletic calendar year.

The Badgers will compete in 15 conference-sponsored sports in the GSC once it joins the league.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

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