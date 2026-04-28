College baseball

Spring Hill is No. 1 seed in SIAC tournament

 Photo by Reth Laubinger/Ruby Media, courtesy of Spring Hill Athletics

The Spring Hill College and University of Mobile baseball teams begin play in their respective conference tournaments this week. Spring Hill will begin play in the Southern Intercollegiate Athletic Conference (SIAC) tournament in Macon, Ga., on Thursday, while Mobile gets started in the Southern States Athletic Conference tournament on Wednesday in Jackson, Tenn.

Spring Hill, 36-14 overall and 29-4 in SIAC games, won the league’s regular season championship and received the No. 1 seeding in the tournament. The Badgers will face No. 8 seed Kentucky State at 3 p.m. on Thursday in the double-elimination tournament. Other first-round games Thursday include No. 5 Morehouse vs. No. 4 Savannah State, No. 3 Edward Waters against No. 6 Benedict and No. 7 Miles against No. 2 Albany State.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

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